Макс Ферстаппен: «Мне было нечего терять, так что я пытался немного развлечься»

"Мне было нечего терять, так что я пытался немного развлечься. Вчера я сказал, что попытаюсь сделать все возможное — думаю, сегодня мы так и сделали, но, к сожалению, темпа не было.
Шины очень сильно перегревались, так что было довольно трудно пилотировать. А затем, конечно, нам не повезло с режимом виртуальной машины безопасности — но это гонки", — сказал Ферстаппен.
Макс также заявил, что гоночные условия сыграли на руку «Макларену», и отметил, что MCL39 отлично справляется с износом шин:
«[Работа с резиной] уже какое-то время считается их сильной стороной. Порой на трассах, где износ чуть поменьше, это может быть не настолько заметно, но на горячем треке с повышенной деградацией шин все, конечно же, яснее».
Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.