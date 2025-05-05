Ландо Норрис: «Доволен своим прогрессом, снова чувствую себя комфортнее в болиде, темп очень сильный»

"Уик-энд все равно получился очень хорошим для меня. Я доволен своим прогрессом. Я снова чувствую себя комфортнее в болиде.
Остаются вещи, в которых мне необходимо прибавить. Я все еще не полностью доволен, не в идеальном положении. Этого нужно добиться, если я хочу квалифицироваться впереди и показывать результат в борьбе с этими ребятами, в борьбе с лучшими.
Так что надо продолжать стараться. Это позитивный уик-энд. Темп очень сильный. Просто мешают какие-то мелкие детали. Такое случается.
Я все равно доволен. Конечно, это не то место, где я хочу быть. Я здесь для того, чтобы сражаться за победу, но всегда бывает следующий шанс", — сообщил британец.
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