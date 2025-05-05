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Ландо Норрис: «Доволен своим прогрессом, снова чувствую себя комфортнее в болиде, темп очень сильный»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завершил Гран-при Майами вторым, но сообщил, что видит прогресс в своем понимании машины.

Источник: Спортс"

"Уик-энд все равно получился очень хорошим для меня. Я доволен своим прогрессом. Я снова чувствую себя комфортнее в болиде.

Остаются вещи, в которых мне необходимо прибавить. Я все еще не полностью доволен, не в идеальном положении. Этого нужно добиться, если я хочу квалифицироваться впереди и показывать результат в борьбе с этими ребятами, в борьбе с лучшими.

Так что надо продолжать стараться. Это позитивный уик-энд. Темп очень сильный. Просто мешают какие-то мелкие детали. Такое случается.

Я все равно доволен. Конечно, это не то место, где я хочу быть. Я здесь для того, чтобы сражаться за победу, но всегда бывает следующий шанс", — сообщил британец.

«Макларен» раздавил Ферстаппена и остальных в борьбе за победу в Майами.