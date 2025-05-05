Фредерик Вассер о командной тактике «Феррари»: «Мы действовали правильно»

Нам не удалось подобрать оптимальный баланс болидов. Вчера у нас были серьезные трудности и свое лучшее время круга в квалификации мы установили на уже изношенных шина. Это случилось впервые за два года, и эта ситуация разочаровывает. Нам нужно работать над устранением проблем, по одной за раз, и стараться прибавить.