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Фредерик Вассер о командной тактике «Феррари»: «Мы действовали правильно»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Майами, заявив, что команда действовала правильно, когда дважды разменивала позициями Хэмилтона и Леклера по ходу гонки.

При этом оба гонщика по радио высказывали свое недовольство и самой тактикой, и тем, что решения принимались с опозданием.

«Сегодня “Макларен” по скорости был явно на другой планете. Мы же по темпу были близки к “Ред Булл” и “Мерседесу”. Макс пытался держаться в темпе “Маклареном”, но тем самым уничтожил свои шины.

Нам не удалось подобрать оптимальный баланс болидов. Вчера у нас были серьезные трудности и свое лучшее время круга в квалификации мы установили на уже изношенных шина. Это случилось впервые за два года, и эта ситуация разочаровывает. Нам нужно работать над устранением проблем, по одной за раз, и стараться прибавить.

На самом деле в большей степени это вопрос к самим шинам, чем к характеристикам болида. Ведь в какие-то моменты по ходу этого уик-энда нам удавалось выжимать из этих шин намного больше скорости, чем обычно.

При этом сегодня мы были единственной командой, которая проводила размен позициями между своими гонщиками. И мне кажется, что мы действовали правильно. Льюис был на более мягких по составу шинах, и мы хотели постараться догнать Антонелли. Мы следовали нашим внутренним правилам.

Когда мы поняли, что Льюис не может догнать Антонелли, мы провели обратный размен позиций. Просить гонщиков о подобном всегда непросто, но они следовали командной тактике, и мне кажется, что эта стратегия была лучшим выбором", — рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Майами: как «Макларены» вырвали дубль у Ферстаппена? Что за трэш у «Феррари»?