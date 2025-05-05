Фредерик Вассер о командной тактике «Феррари»: «Мы действовали правильно»

При этом оба гонщика по радио высказывали свое недовольство и самой тактикой, и тем, что решения принимались с опозданием.
«Сегодня “Макларен” по скорости был явно на другой планете. Мы же по темпу были близки к “Ред Булл” и “Мерседесу”. Макс пытался держаться в темпе “Маклареном”, но тем самым уничтожил свои шины.
Нам не удалось подобрать оптимальный баланс болидов. Вчера у нас были серьезные трудности и свое лучшее время круга в квалификации мы установили на уже изношенных шина. Это случилось впервые за два года, и эта ситуация разочаровывает. Нам нужно работать над устранением проблем, по одной за раз, и стараться прибавить.
На самом деле в большей степени это вопрос к самим шинам, чем к характеристикам болида. Ведь в какие-то моменты по ходу этого уик-энда нам удавалось выжимать из этих шин намного больше скорости, чем обычно.
При этом сегодня мы были единственной командой, которая проводила размен позициями между своими гонщиками. И мне кажется, что мы действовали правильно. Льюис был на более мягких по составу шинах, и мы хотели постараться догнать Антонелли. Мы следовали нашим внутренним правилам.
Когда мы поняли, что Льюис не может догнать Антонелли, мы провели обратный размен позиций. Просить гонщиков о подобном всегда непросто, но они следовали командной тактике, и мне кажется, что эта стратегия была лучшим выбором", — рассказал Вассер.
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