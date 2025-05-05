Сайнс избежал наказания за контакт с Хэмилтоном на Гран-при Майами

Несмотря на то что его действия не соответствовали гайдлайнам, судьи решили не наказывать испанца, так как Хэмилтон начал поворачивать раньше обычного.
Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.
ФИА рассмотрела инцидент на последнем круге Гран-при Майами. В 17-м повороте пилот «Уильямса» Карлос Сайнс попытался атаковать гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона по внутренней траектории — маневр закончился контактом.
Несмотря на то что его действия не соответствовали гайдлайнам, судьи решили не наказывать испанца, так как Хэмилтон начал поворачивать раньше обычного.
Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.