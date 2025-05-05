Льюис Хэмилтон: «Феррари» нужно быстрее принимать решения. Мы потеряли время, споря между собой"

Шарль при этом ехал на шинах, которые я использовал ранее, и которые работали не очень хорошо, по крайней мере изначально. В итоге я потерял довольно много секунд, находясь позади, Шарля, а у команды ушло слишком много времени на то, чтобы принять решение. Так что да, в тот момент я был сильно разочарован ситуацией", — рассказал Хэмилтон.