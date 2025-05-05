Льюис Хэмилтон: «Феррари» нужно быстрее принимать решения. Мы потеряли время, споря между собой"

Хэмилтон был недоволен тем, что на командном мостике «Феррари» слишком долго думали над тем, давать ли Льюису возможность обогнать Шарля Леклера — когда Хэмилтон находился на более свежих и мягких по составу шинах.
Из-за опоздания с принятием решения Хэмилтон так и не смог получить возможность атаковать Антонелли в борьбе за место впереди, а затем вернул позицию Леклеру, который в свою очередь так же был не слишком доволен командной тактикой.
"Мы решим этот вопрос внутри команды, мы во всем разберемся. Мы с Шарлем оба не показываем тех результатов, которые хотим видеть. Команде нужно быстрее принимать решения. Мы потеряли драгоценное время, споря между собой.
И да, в тот момент (переговоров с его гоночным инженером по радио) я был разочарован. Потому что не было до конца ясно, что именно хочет делать команда. И это было неправильно.
Во-первых, мы вообще не хотим находиться в такой ситуации. Во-вторых, я находился на другой стратегии, мои шины в тот момент были быстрее, а машина начала хорошо работать. Я видел машины, которые ехали впереди, и подумал, что у меня есть возможность их догнать. Но потом мы потеряли драгоценное время.
Шарль при этом ехал на шинах, которые я использовал ранее, и которые работали не очень хорошо, по крайней мере изначально. В итоге я потерял довольно много секунд, находясь позади, Шарля, а у команды ушло слишком много времени на то, чтобы принять решение. Так что да, в тот момент я был сильно разочарован ситуацией", — рассказал Хэмилтон.
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