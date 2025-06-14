Мартин Брандл: «Леклер, Хэмилтон, Вассер — великолепное трио, проблема “Феррари” не в них»

Монегаск, его босс и команда отрицают данную информацию.
«Выступая за “Феррари”, ты представляешь страну. Вот с чем приходится мириться.
Помню, Росс Браун рассказывал мне, что одним из его первых решений в команде было убрать со столов нарезки прессы, потому что они морочили людям голову.
Сочетание Леклера, Хэмилтона и Вассера — великолепное трио. Не считаю, что проблема в них. Проблема в том, что нужно сделать болид чуть быстрее", — подчеркнул эксперт на Гран-при Канады.
Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в “Феррари”. Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов».
Шарль Леклер: «Понятия не имею, откуда взялись слухи о моем уходе. Лучше я буду все это игнорировать».