Оскар Пиастри: «Ферстаппен и “Мерседес” будут быстры в Канаде»

Однако никогда не знаешь, сложится ли все в твою пользу, или возникнут трудности, особенно в квалификации, или ты отстанешь на одну-две десятые. Надеюсь, что мы не уступим одну-две десятые — но никогда точно не знаешь, где можешь столкнуться с проблемами.