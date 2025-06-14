Оскар Пиастри: «Ферстаппен и “Мерседес” будут быстры в Канаде»

«Макс [Ферстаппен], вероятно, вновь будет конкурентоспособен. В прошлом году гонка хорошо сложилась для “Мерседеса” — думаю, они снова будут быстры здесь.
Однако никогда не знаешь, сложится ли все в твою пользу, или возникнут трудности, особенно в квалификации, или ты отстанешь на одну-две десятые. Надеюсь, что мы не уступим одну-две десятые — но никогда точно не знаешь, где можешь столкнуться с проблемами.
В Монако «Феррари» провела сильную гонку, и здесь есть определенные сходства — но 12 месяцев назад мы говорили то же самое, и тогда заезд сложился для них не лучшим образом", — отметил Пиастри.
Визитка «Ф-1» в Канаде — «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?