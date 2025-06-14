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Оскар Пиастри: «Ферстаппен и “Мерседес” будут быстры в Канаде»

Пилот «Макларена» поделился ожиданиями от Гран-при Канады. В частности, лидер сезона предположил, что в гонке будет плотная борьба.

Источник: Спортс"

«Макс [Ферстаппен], вероятно, вновь будет конкурентоспособен. В прошлом году гонка хорошо сложилась для “Мерседеса” — думаю, они снова будут быстры здесь.

Однако никогда не знаешь, сложится ли все в твою пользу, или возникнут трудности, особенно в квалификации, или ты отстанешь на одну-две десятые. Надеюсь, что мы не уступим одну-две десятые — но никогда точно не знаешь, где можешь столкнуться с проблемами.

В Монако «Феррари» провела сильную гонку, и здесь есть определенные сходства — но 12 месяцев назад мы говорили то же самое, и тогда заезд сложился для них не лучшим образом", — отметил Пиастри.

Визитка «Ф-1» в Канаде — «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?