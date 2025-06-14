Оскар Пиастри: «Новинки сработали в соответствии с ожиданиями»

"Закончилась вторая практика явно лучше, чем началась. Хотя понятно, что нам все еще нужно стараться добиться улучшений в работе болида. В целом день был непростым, мы старались подобрать оптимальный диапазон рабочих настроек. Пока все не идеально, но мы приближаемся к цели.