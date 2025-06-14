Джеймс Воулз поддержал Вассера: «Меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей»

"Я знаю Фреда уже где-то 20 лет или что-то вроде того. Он невероятный лидер. Сегодня вы видите, как он все взваливает на свои плечи — ведь в этом заключается наша работа. Его точка зрения обоснована.
Если говорить обо мне, то меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей — всего одна строчка, написанная кем-то, кто мог знать или не знать обо всех подробностях. Это демонстрирует то, насколько велика сила слова — в позитивном и негативном смысле.
Я очень уважаю Фреда и его работу в «Феррари», ведь они конкурентоспособны и продолжают развиваться", — отметил Воулз.
Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в “Феррари”. Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов».