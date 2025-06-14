Джеймс Воулз поддержал Вассера: «Меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей»

Если говорить обо мне, то меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей — всего одна строчка, написанная кем-то, кто мог знать или не знать обо всех подробностях. Это демонстрирует то, насколько велика сила слова — в позитивном и негативном смысле.