Джордж Расселл об итогах пятничных практик: «Быть на первом месте приятно»

Посмотрим, что будет завтра. Опять же, очевидно, что многие команды думают о выборе в пользу шин «медиум». Так что посмотрим, что будет в квалификации, и какие шины там использовать — «софт» или «медиум»? Пока трудности у нас возникают только вот с этими шинами С6 («софт»)", — рассказал Расселл.