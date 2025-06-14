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Джордж Расселл об итогах пятничных практик: «Быть на первом месте приятно»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, отметив, что ему было приятно оказаться на первом месте в протоколе второй сессии.

Источник: Спортс"

"Быть на первом месте приятно. Вероятно, я вообще впервые в этом сезоне возглавил протокол по итогам сессии, а ведь прошло уже десять гонок. Так что да, очевидно, что день прошел хорошо.

На этот уик-энд у нас были довольно высокие ожидания из-за более прохладных условий. Покрытие на трассе довольно гладкое, поэтому шины не перегреваются. В жаркую погоду у нас возникают проблемы. В прохладную же шины не перегреваются и мы можем быть достаточно конкурентоспособны.

Посмотрим, что будет завтра. Опять же, очевидно, что многие команды думают о выборе в пользу шин «медиум». Так что посмотрим, что будет в квалификации, и какие шины там использовать — «софт» или «медиум»? Пока трудности у нас возникают только вот с этими шинами С6 («софт»)", — рассказал Расселл.

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