Ландо Норрис: «Повторений проблем с болидом не ожидаем. Сейчас все не так, как в старые добрые времени, когда моторы взрывались в каждой гонке»

Норрис уверен, что имела место случайная поломка и не ожидает повторения подобной проблемы в будущем.
«Я знаю, что люди и в нашей команде, и в моторном подразделении “Мерседеса” очень хорошо выполняют свою работу, как минимум так было на протяжении двух последних лет. На моей памяти это вообще первый случай, когда мы потеряли очки [из-за механической поломки болида].
Так что возникновение подобных проблем не кажется мне неизбежным, потому что все эти люди в своей работе придерживаются высочайших стандартов. Так что нет, повторений проблем мы не ожидаем. Это просто невезение.
Сейчас все не так, как в старые добрые времена, когда моторы взрывались чуть ли не в каждой гонке. Не думаю, что новые проблемы неизбежны, нам просто не повезло, вот и все", — рассказал Норрис.
