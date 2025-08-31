Ричмонд
Ландо Норрис: «Повторений проблем с болидом не ожидаем. Сейчас все не так, как в старые добрые времени, когда моторы взрывались в каждой гонке»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал отказ двигателя на Гран-при Нидерландов, из-за которого не добрался до финиша.

Источник: Спортс"

Норрис уверен, что имела место случайная поломка и не ожидает повторения подобной проблемы в будущем.

«Я знаю, что люди и в нашей команде, и в моторном подразделении “Мерседеса” очень хорошо выполняют свою работу, как минимум так было на протяжении двух последних лет. На моей памяти это вообще первый случай, когда мы потеряли очки [из-за механической поломки болида].

Так что возникновение подобных проблем не кажется мне неизбежным, потому что все эти люди в своей работе придерживаются высочайших стандартов. Так что нет, повторений проблем мы не ожидаем. Это просто невезение.

Сейчас все не так, как в старые добрые времена, когда моторы взрывались чуть ли не в каждой гонке. Не думаю, что новые проблемы неизбежны, нам просто не повезло, вот и все", — рассказал Норрис.

