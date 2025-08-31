Ричмонд
WRC. Ожье выиграл первый в истории Ралли Парагвая

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье выиграл Ралли Парагвая — местный этап проводится впервые в истории чемпионата мира по ралли.

Источник: Спортс"

За победу француз получил 26 очков: финишировал первым в общем зачете (25 очков) и стал 5-м в воскресном (1 очко).

Вторым стал другой пилот японской команды Элфин Эванс — что позволило ему сохранить лидерство в чемпионате с 198 очками (в то время как у идущего третьим Ожье — 189).

Победа в Парагвае стала для «Тойоты» 102-й — что позволило ей сравняться с «Ситроеном» по числу триумфов.

Третью строчку подиума забрал пилот «Хендэ» Тьерри Невилль — при этом у него 25 очков: бельгиец сумел заработать целых 10 баллов за победу в воскресном зачете и на финальном спецучастке Power Stage (в обоих случаях — по 5 очков).

