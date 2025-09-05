Ричмонд
Юки Цунода: «Ред Булл» нужно найти баланс между темпом на длинной и на короткой дистанции"

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что команде нужно поработать над балансировкой темпа болида.

Источник: Спортс"

"В целом, как мне кажется, день прошел неровно, но при этом наш темп был достаточно хорош. С учетом проблем на быстром круге и попадания в трафик, результат получился неплохим.

В то же время у нас все не очень хорошо со стабильной работой шин «софт» на длинной дистанции. Я думаю, что на длинных отрезках мы будем быстры, но нам не хватало темпа. Нам нужно найти баланс между темпом на короткой и на длинной дистанции", — рассказал Цунода.

