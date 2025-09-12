Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Не послушав приказ команды, пилоты “Макларена” испытают долгосрочную боль»

В Монце Оскар Пиастри вернул Ландо Норрису позицию после пит-стопов, так как ранее команда обещала британцу не проводить против него «андеркат» — который все-таки ненамеренно случился из-за ошибки механика на пит-стопе Ландо.
"Здесь нужно все правильно различать. Не думайте, что кто-то из их не безжалостный. Они подчинены культуре команды, которая по-своему относится к делу. Пилоты могут получить краткосрочную выгоду [ослушавшись приказа] и испытать долгосрочную боль.
Оскар уже заявил, что они с Ландо надолго останутся в команде. Так что если хочется начать эти игры и пойти против принципов команды, то вперед.
Но не стоит думать, что кто-то из них не беспощаден. Они оба такие. Им приходится такими быть [в мире «Ф-1»]. Но они загнаны в рамки культуры, которая говорит им, что есть определенные ограничения.
В этом и силен «Макларен»: он создал и внедрил культуру, которая работает для всех", — считает Маккарти.
Размен «Макларена» на Гран-при Италии — не абсурд, а новая командная тактика.