Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида “Уильямса” могу быть быстрым»

"Хочу провести уверенные уик-энды. Я знаю, что могу показывать скорость за рулем этой машины — но мне не совсем комфортно управлять ею. У болида есть некоторые слабости, с которыми я не могу справиться. Не могу подобрать настройки, чтобы избавиться от них.
Машиной нужно управлять довольно своеобразным образом, чтобы показать максимально наилучший круг — и это не совсем подходит моему пилотажному стилю.
Но я знаю, что даже с этими слабостями я могу быть быстрым. Я был быстр, начиная с Бахрейна. Я адаптируюсь и могу показывать скорость. Не на таком уровне, чтобы творить чудеса, ведь мне все еще не хватает уверенности и опыта в управлении этой машиной — но я могу быть достаточно быстрым.
Так что моя цель — убедиться, что когда мы окажемся достаточно быстры или будем на том же уровне, что в Майами или Имоле — где у нас были хорошие шансы набрать очки — то мы сможем взять много очков, попав в топ-5 или топ-6", — сказал Сайнс.
