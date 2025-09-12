Но я знаю, что даже с этими слабостями я могу быть быстрым. Я был быстр, начиная с Бахрейна. Я адаптируюсь и могу показывать скорость. Не на таком уровне, чтобы творить чудеса, ведь мне все еще не хватает уверенности и опыта в управлении этой машиной — но я могу быть достаточно быстрым.