Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что, как и Скудерия, все команды «Ф-1» бросили силы на подготовку к следующему сезону — который станет первым в рамках нового регламента.

Источник: Спортс"

"Думаю, еще есть пара трасс, где мы будем в хорошей форме, начиная со следующего этапа [в Баку] — исторически мы показывали там хороший темп.

Очевидно, цель — финишировать вторыми в чемпионате, ведь «Макларен» на другой планете. Мы боремся с «Ред Булл» и «Мерседесом», наша задача — стать вторыми. Первая задача — забрать второе место в Кубке конструкторов, вторая — выиграть гонку.

Мы уже давно нацелены на 2026 год. Думаю, это справедливо по отношению и к другим командам. По-моему, только одна команда привезла обновления в этот уик-энд [в Монце], если не считать антикрылья — ведь нам нужно адаптироваться к уровню прижимной силы.

Мне кажется, все сейчас сосредоточены на 2026-м", — заявил Вассер.

