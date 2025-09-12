Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»

"Думаю, еще есть пара трасс, где мы будем в хорошей форме, начиная со следующего этапа [в Баку] — исторически мы показывали там хороший темп.
Очевидно, цель — финишировать вторыми в чемпионате, ведь «Макларен» на другой планете. Мы боремся с «Ред Булл» и «Мерседесом», наша задача — стать вторыми. Первая задача — забрать второе место в Кубке конструкторов, вторая — выиграть гонку.
Мы уже давно нацелены на 2026 год. Думаю, это справедливо по отношению и к другим командам. По-моему, только одна команда привезла обновления в этот уик-энд [в Монце], если не считать антикрылья — ведь нам нужно адаптироваться к уровню прижимной силы.
Мне кажется, все сейчас сосредоточены на 2026-м", — заявил Вассер.
