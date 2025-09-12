Карлос Сайнс: «В “Уильямсе” пытаются понять, в чем причина слабостей болида»

Должно найтись что-то серьезное, что-что, что мы пока не понимаем и не можем обнаружить — в то время как разрабатываем болид для следующего сезона. Мы стремимся понять, в чем проблема нынешней машины и ее прошлых версий, ведь в 2022-м, 2023-м и 2024-м были те же трудности.