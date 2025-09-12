Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри “Ред Булл”

Исполнительный директор «Форда» Джим Фарли оценил роль Макса Ферстаппена в работе над двигателем для нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.

Источник: Спортс"

«Ред Булл» впервые разрабатывает собственную силовую установку. В рамках партнерства в проекте также участвует «Форд».

"О, думаю, участие Ферстаппена — один из столпов успеха новой силовой установки.

Я говорил с Максом. В «Форде» его стали уважать еще больше: мы наблюдали за его выступлениями в этом году, за тем, как он без драмы обеспечивал стабильность в обстановке внутри команды — в которой мы все просто стараемся выполнять свою работу.

Я заметил это, сравнив его прошлогодний взгляд с нынешним. Думаю, это одна из самых замечательных черт Лорана [Мекьеса] и его команды. Они все очень преданы друг другу", — сказал Фарли.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!