Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри “Ред Булл”

«Ред Булл» впервые разрабатывает собственную силовую установку. В рамках партнерства в проекте также участвует «Форд».
"О, думаю, участие Ферстаппена — один из столпов успеха новой силовой установки.
Я говорил с Максом. В «Форде» его стали уважать еще больше: мы наблюдали за его выступлениями в этом году, за тем, как он без драмы обеспечивал стабильность в обстановке внутри команды — в которой мы все просто стараемся выполнять свою работу.
Я заметил это, сравнив его прошлогодний взгляд с нынешним. Думаю, это одна из самых замечательных черт Лорана [Мекьеса] и его команды. Они все очень преданы друг другу", — сказал Фарли.
