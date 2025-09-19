Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гельмут Марко о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Здорово, что кто-то из пузыря “Ф-1” обращает внимание на настоящий автоспорт»

Советник «Ред Булл» прокомментировал участие Макса Ферстаппена в гонках на выносливость на «Нордшляйфе».

Источник: Спортс"

На прошлых выходных нидерландец выступил в 4-часовом заезде по «Нюрбургрингу» и получил разрешение класса «А». которое открывает ему путь к участию в категории GT3 и в 24-часовом марафоне.

Для первой гонки и категории «В» Ферстаппену потребовалось сдать письменный экзамен и проехать по трассе с инструктором.

«Поразительно, что ему пришлось пройти через это — но такова немецкая бюрократия. Я с самого начала положительно относился к этому приключению. Думаю, это здорово, что кто-то из пузыря “Формулы-1” обращает внимание на настоящий автоспорт.

Я очень хорошо знаю эту трассу. Я участвовал во всех типах гонок на ней — вплоть до легендарных «24 часов». Некоторые повороты все еще завораживают меня. Забавно, что теперь я могу обсудить их с Максом.

Он заранее знал «Нордшляйфе» вдоль и поперек, так как тысячу раз проехал по ней в симуляторе", — сказал Марко.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют.