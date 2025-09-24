Фернандо Алонсо об общении с Ньюи: «Когда Эдриан использует 5 процентов мозга, обычным людям надо включать гораздо больше»

"Что бы ни делал Эдриан, ты пытаешься понять, почему он принял такое решение, выбрал это направление или почему он отвечает таким образом, ведь у него всегда можно чему-то научиться. Даже благодаря простому ответу, который он дает на какой-то вопрос. Для него этот простой ответ столь очевиден — почему для других не так?
Иногда приходится задействовать все умственные способности, чтобы его понять. Когда Эдриан использует пять процентов мозга, нам, обычным людям, надо включать гораздо больше (смеется) «, — сообщил двукратный чемпион “Формулы-1”.
Ланс Стролл: «Ньюи словно в трансе — полностью сосредоточен на болиде “Астон Мартин”-2026».
Руководитель «Астон Мартин» о подготовке к сезону-2026: «Инженеры улыбаются, видя результаты».