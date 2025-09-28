Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси

Марк занял второе место на трассе «Мотеги», его брат и соперник из «Грезини» Алекс Маркес потерял математические шансы на борьбу.
Чемпионство стало седьмым для 32-летнего испанца в премьер-классе мотогонок — столько же у легендарного Валентино Росси. Больше титулов в 500cc/MotoGP лишь у Джакомо Агостини, который выступал в 1960—1970-х — восемь.
Маркес оказывался лучшим в MotoGP шесть раз в 2013—2019 годах в составе «Хонды», а в начале сезона-2020 получил перелом плеча и перенес четыре операции. В 2024-м Марк присоединился к «Грезини», в 2025-м перешел в заводскую «Дукати».
Пилот стал девятикратным чемпионом мира в мотогонках — на его счету также есть титулы в классах 125cc и Moto2.