Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси

Маркес оказывался лучшим в MotoGP шесть раз в 2013—2019 годах в составе «Хонды», а в начале сезона-2020 получил перелом плеча и перенес четыре операции. В 2024-м Марк присоединился к «Грезини», в 2025-м перешел в заводскую «Дукати».