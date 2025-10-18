Ричмонд
ФИА ответила на критику экс-кандидата Мейера: «Выборы президента — демократический процесс, обеспечивающий справедливость на каждом этапе»

Бывший стюард Тим Мейер раскритиковал ФИА после того, как был вынужден сняться с выборов президента ФИА. В бюллетене останется лишь одно имя — действующего главы Федерации Мохаммеда бен Сулайема. Экс-кандидат назвал процесс «иллюзией демократии».

Ранее стало известно, что из-за требований Федерации команду может сформировать лишь бен Сулайем.

"Выборы президента ФИА — структурированный и демократический процесс, обеспечивающий справедливость и прозрачность на каждом этапе.

Требования к выборам 2025 года, в том числе сроки подачи заявлений и критерии допуска в команду кандидата и Всемирные советы, определяются статутами ФИА и внутренними правилами, которые доступны публично на сайте ФИА. Детальная информация о выборах также была доступна на специальной странице на сайте ФИА с 13 июня 2025 года и сообщена всем членам ФИА.

Требования, касающиеся регионального представительства кандидатов в вице-президенты по вопросам спорта, а также их присутствия во Всемирном автоспортивном совете, не являются чем-то новым. Такие критерии применялись и на предыдущих выборах", — заявил в ответ представитель ФИА.

Бывший кандидат в президенты ФИА Мейер: «В этот раз выборов не будет. Это иллюзия демократии».

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации.