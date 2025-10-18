ФИА ответила на критику экс-кандидата Мейера: «Выборы президента — демократический процесс, обеспечивающий справедливость на каждом этапе»

Требования к выборам 2025 года, в том числе сроки подачи заявлений и критерии допуска в команду кандидата и Всемирные советы, определяются статутами ФИА и внутренними правилами, которые доступны публично на сайте ФИА. Детальная информация о выборах также была доступна на специальной странице на сайте ФИА с 13 июня 2025 года и сообщена всем членам ФИА.