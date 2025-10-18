Ричмонд
Макс Ферстаппен о поуле к спринту: «Было непросто собрать все воедино — ветер был порывистым, трасса очень кочковатая»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался быстрейшим в квалификации к спринту на Гран-при США.

Источник: Спортс"

«Хорошая квалификация. На протяжении всех сегментов мы были довольно близко и стремились собрать все воедино в самый важный момент, в конце. А это непросто, ведь ты едешь на “софте”, и у тебя фактически нет ориентиров.

Сработало здорово, но завтра я ожидаю тяжелую борьбу в спринте. В то же время именно этого мы все и хотим. С нетерпением жду завтрашнего дня и доволен тем, как все прошло сегодня.

Ветер то усиливался, то затихал, был очень порывистым. Кроме того, трасса очень кочковатая, и болид легко может снести на высокой скорости. В такой квалификации приходится оставлять небольшой запас, однако для нас день сложился очень хорошо", — высказался нидерландец об успехе.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» также поделился мыслями о субботнем спринте:

«Надо просто хорошо стартовать. И здесь широкий первый поворот. Надеюсь, в гонке будет хороший темп, но увидим завтра».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.