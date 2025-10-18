Лоран Мекьес: «Потрясающее выступление “Ред Булл” и Ферстаппена»

Потом Ландо Норрис проехал очень хороший круг в третьем сегменте и побить его время было очень непросто. При этом Макс большую часть круга шел с ним вровень, но в последних поворотах он заправил машину на идеальную траекторию, заполучив небольшое преимущество, которого оказалось достаточно для поула", — рассказал Мекьес.