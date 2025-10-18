Лоран Мекьес: «Потрясающее выступление “Ред Булл” и Ферстаппена»

«Честно говоря, это было потрясающее выступление команды и Макса Ферстаппена. Мы были позади “Макларена” и в первом, и во втором сегменте. То 0,1, то 0,15 секунды — мы знали, что борьба будет плотной.
Потом Ландо Норрис проехал очень хороший круг в третьем сегменте и побить его время было очень непросто. При этом Макс большую часть круга шел с ним вровень, но в последних поворотах он заправил машину на идеальную траекторию, заполучив небольшое преимущество, которого оказалось достаточно для поула", — рассказал Мекьес.
Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?