Ландо Норрис: «Хотелось взять поул, но не удивляет, что “Макларен” чуть медленнее “Ред Булл” в последнее время»

«Конечно, хотелось взять поул, но мы не удивлены, что в последнее время чуть медленнее “Ред Булл”, поэтому в целом я доволен.
Не знаю, насколько серьезные были ошибки, но, пожалуй, пару вещей я мог бы улучшить. И немного не так проехал по нескольким кочкам, но такова природа этой трассы. В остальном я доволен", — прокомментировал итог британец.
Ландо ответил, способен ли «Макларен» взять реванш в спринте:
«Очень надеюсь. Обычно гоночный темп у нас чуть лучше. У нас весь год проблемы с квалификационной скоростью, особенно когда борьба плотная — сегодня было так. Поэтому я бы сказал, это не сюрприз, но мы больше надеемся на гонку».
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.