Оскар Пиастри: «Круг получился неаккуратным. В каком-то смысле повезло, что я оказался 3-м»

Посмотрим, что случится на старте спринта. Если удастся хорошо сорваться с места — тогда, возможно, будет шанс оказаться на неплохой позиции. При этом здесь в первом повороте зачастую бывает сложно найти оптимальное место на трассе, так что посмотрим, как все пройдет", — рассказал Пиастри.