Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Пиастри: «Круг получился неаккуратным. В каком-то смысле повезло, что я оказался 3-м»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что не лучшим образом проехал решающий быстрый круг в третьем сегменте.

"Честно говоря, мой круг получился довольно неаккуратным. Просто не получилось собрать его воедино. И в каком-то смысле мне даже повезло с тем, что я оказался на 3-й позиции.

Тем не менее, у нашей машины хороший темп, никаких больших проблем у нас нет. Никакой катастрофы. Просто не самый чистый круг — надеюсь, завтра я смогу исправить ситуацию.

Посмотрим, что случится на старте спринта. Если удастся хорошо сорваться с места — тогда, возможно, будет шанс оказаться на неплохой позиции. При этом здесь в первом повороте зачастую бывает сложно найти оптимальное место на трассе, так что посмотрим, как все пройдет", — рассказал Пиастри.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.