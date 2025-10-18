Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Стелла: «Результат подтверждает, что “Ред Булл” удалось улучшить свой болид. Соперники готовы бороться за всех трассах»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что поул Макса Ферстаппена подтвердил прогресс «Ред Булл» в работе с болидом.

Источник: Спортс"

«Результат квалификации [к спринту] подтверждает, что “Ред Булл” удалось улучшить свой болид. Соперники сейчас конкурентоспособны и готовы бороться за поулы и победы на трассах любого типа. При этом мы также были ради видеть, что и наша машина оказалась конкурентоспособной на этой трассе — особенно после того, как на некоторых других этапах у нас возникли трудности.

Мы добились хорошего результата — пусть и не такого, на который рассчитывали, ведь мы здесь ради поулов. Но этот результат позволяет заложить хороший фундамент перед завтрашним спринтом. А также позволяет в будущем доработать настройки, чтобы мы могли претендовать на поул и в основной квалификации.

При этом уровень износа шин на этой трассе довольно высокий. И погода очень жаркая. Думаю, зачастую гонки и спринты превращаются в процессию как раз из-за недостаточно сильного износа шин. Здесь же спринт может выйти более зрелищным", — рассказал Стелла.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.