Андреа Стелла: «Результат подтверждает, что “Ред Булл” удалось улучшить свой болид. Соперники готовы бороться за всех трассах»

«Результат квалификации [к спринту] подтверждает, что “Ред Булл” удалось улучшить свой болид. Соперники сейчас конкурентоспособны и готовы бороться за поулы и победы на трассах любого типа. При этом мы также были ради видеть, что и наша машина оказалась конкурентоспособной на этой трассе — особенно после того, как на некоторых других этапах у нас возникли трудности.
Мы добились хорошего результата — пусть и не такого, на который рассчитывали, ведь мы здесь ради поулов. Но этот результат позволяет заложить хороший фундамент перед завтрашним спринтом. А также позволяет в будущем доработать настройки, чтобы мы могли претендовать на поул и в основной квалификации.
При этом уровень износа шин на этой трассе довольно высокий. И погода очень жаркая. Думаю, зачастую гонки и спринты превращаются в процессию как раз из-за недостаточно сильного износа шин. Здесь же спринт может выйти более зрелищным", — рассказал Стелла.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.