Антонелли не дал Ферстаппену выиграть «Большой шлем» на Гран-при США

Ферстаппен был близок к тому, чтобы на Гран-при США выиграть «Большой шлем» в 7-й раз за карьеру. В этом случае он, по этому показателю, вышел бы на второе место в истории «Формулы-1», уступая только Джиму Кларку. Однако получить данное достижение Ферстаппену не дал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — который незадолго до финиша отобрал у Ферстаппена лучший круг в гонке.