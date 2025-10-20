Ричмонд
Макс Ферстаппен после победы: «Шанс на титул есть, надо выдавать такие уик-энды до финиша сезона»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на первое место по итогам Гран-при США.

"Невероятный уик-энд для нас. Я знал, что гонка не будет суперлегкой. Если посмотреть на всю гонку, по темпу между мной и Ландо [Норрисом] все было очень плотно. Первый отрезок сыграл решающую роль — удалось нарастить отрыв и сохранить его до финиша.

Контролировать шины на обоих отрезках было непросто. Мы сохраняли лидерство, и я невероятно горжусь всеми в команде после такого уик-энда«, — отметил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Нидерландец также высказался о борьбе за титул:

«Да, конечно, шанс есть. Надо просто постараться выдавать такие уик-энды до финиша сезона. Сделаем все возможное. Это захватывающая борьба, и я настроен биться до самого конца».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 5-й.

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке.