Ландо Норрис: «Сражение с Леклером вышло отличным, он боролся до последнего, было очень тяжело»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при США, отметив, что получил удовольствие от борьбы с Шарлем Леклером за вторую позицию.

Источник: Спортс"

"Да, наконец-то мне удалось это сделать [обогнать Леклера]. Сражение с Шарлем вышло отличным, он боролся до последнего, было очень тяжело.

Мы сделали все что могли. Хотя мне казалось, что результат достанется нам проще, чем вышло в итоге, после того как мы вышли вперед и смогли оставаться на трассе дольше конкурентов. Я ожидал, что вторая попытка обгона пройдет заметно проще, но это оказалось совсем не так.

Шарль очень хорошо провел гонку, борьба получилась просто отличной. И да, вряд ли сегодня я мог сделать что-то большее.

У меня были большие проблемы с шинами. Так что мне пришлось отстать и ждать довольно много кругов, прежде чем предпринять новую атаку. И это сработало. Так что да, хорошая стратегия, хорошая борьба и отличная гонка", — рассказал Норрис.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 5-й.