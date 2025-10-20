Шарль Леклер: «Переживал из-за старта на “софте”, но обгон Норриса сильно помог в гонке»

«Я немного переживал, когда увидел, что один стартую на “софте”. Я знал, что это рискованно.
Задумка была в том, чтобы использовать шины «софт» и получить чистый воздух. Это было довольно оптимистично, ведь впереди были два болида, однако одно место удалось отыграть, и это сильно помогло в гонке.
В целом я доволен, поскольку вторая половина сезона складывалась тяжело. Рад, что удалось вернуться на подиум после трудной практики и проблемы с коробкой передач", — отметил монегаск.
Леклер также поделился мнением о противостоянии с Норрисом:
«Я получил удовольствие. В итоге я проиграл, но было весело».
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 5-й.