Шарль Леклер: «Переживал из-за старта на “софте”, но обгон Норриса сильно помог в гонке»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при США после упорной борьбы с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом, который стал вторым.

Источник: Спортс"

«Я немного переживал, когда увидел, что один стартую на “софте”. Я знал, что это рискованно.

Задумка была в том, чтобы использовать шины «софт» и получить чистый воздух. Это было довольно оптимистично, ведь впереди были два болида, однако одно место удалось отыграть, и это сильно помогло в гонке.

В целом я доволен, поскольку вторая половина сезона складывалась тяжело. Рад, что удалось вернуться на подиум после трудной практики и проблемы с коробкой передач", — отметил монегаск.

Леклер также поделился мнением о противостоянии с Норрисом:

«Я получил удовольствие. В итоге я проиграл, но было весело».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 5-й.