Андреа Стелла: «Была бы интересная битва за победу, если бы Норрису не пришлось бороться с Леклером»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал вторую позицию Ландо Норриса на Гран-при США и пятую — Оскара Пиастри.

Источник: Спортс"

"Если бы Ландо не пришлось бороться с Леклером практически всю гонку, была бы интересная битва с Ферстаппеном за победу. Это позитивный момент после некоторых трудных гонок в последнее время.

Надо изучить, что с Оскаром. Темп был не очень хорошим, но, уверен, в Мексике он выступит сильнее.

В целом результат не тот, какой нам хотелось бы — мы стремимся к победе, но это обнадеживающие результаты перед оставшейся частью сезона.

Мы понимали, что нам немного помешает [отсутствие наката в спринте], поэтому в каком-то смысле результат обнадеживает даже больше. Нужно извлекать этот темп в следующих гонках", — заявил босс.

Ландо Норрис — Леклеру о борьбе: «Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще».

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера — ?