Гельмут Марко: «Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок “Ред Булл”

Остались ли в календаре трассы, где Макс не мог бы победить? Нет. Потому что теперь просто нет трасс, на которых преимущество было бы у «Ред Булл» или у «Макларена». Речь идет о разнице в десятые или даже тысячные доли секунды, о разнице в прохождении поворотов. И в такой ситуации разницу может обеспечить только один фактор.