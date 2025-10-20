Фредерик Вассер: «Горжусь “Феррари”, которая прекрасно отыгралась после пятницы»

"Учитывая то, что развитие болида остановлено несколько месяцев назад, позитивное выступление в воскресенье объясняется лучшим пониманием машины. Была некоторая оптимизация, мы были сосредоточены на шинах.
Есть некоторая нестабильность в выступлениях — с «Мерседесом» это тоже случилось, ведь если не попадаешь в нужное рабочее окно с покрышками, легко можешь потерять пять-шесть десятых. Это и случилось с нами в пятницу. Но я очень горжусь командой, которая прекрасно отыгралась", — отметил менеджер в эфире итальянского Sky.
Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется».
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США.