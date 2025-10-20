Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фредерик Вассер: «Горжусь “Феррари”, которая прекрасно отыгралась после пятницы»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о третьем месте Шарля Леклера и четвертом — Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при США. Этап изначально складывался для Скудерии не лучшим образом.

"Учитывая то, что развитие болида остановлено несколько месяцев назад, позитивное выступление в воскресенье объясняется лучшим пониманием машины. Была некоторая оптимизация, мы были сосредоточены на шинах.

Есть некоторая нестабильность в выступлениях — с «Мерседесом» это тоже случилось, ведь если не попадаешь в нужное рабочее окно с покрышками, легко можешь потерять пять-шесть десятых. Это и случилось с нами в пятницу. Но я очень горжусь командой, которая прекрасно отыгралась", — отметил менеджер в эфире итальянского Sky.

Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется».

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США.