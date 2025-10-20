Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон: «Какое-то время надеялся на третье место, но после пит-стопа оказался в десяти секундах позади другой машины»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при США, а также прокомментировал борьбу за третье место со своим напарником Шарлем Леклером.

"Гонка прошла нормально. К сожалению, я плохо стартовал и много потерял. К счастью, мне удалось немного отыграться в первом повороте.

Какое-то время я надеялся на третье место, но после пит-стопа я оказался в десяти секундах позади другой машины и все надежды испарились.

Что касается борьбы с Шарлем Леклером, то в конечном счете для команды не так важно, кто из пилотов финиширует третьим, а кто четвертым. Важно то, что мы смогли добиться хорошего результата и многому научились", — рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера — ?