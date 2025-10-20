Льюис Хэмилтон: «Какое-то время надеялся на третье место, но после пит-стопа оказался в десяти секундах позади другой машины»

"Гонка прошла нормально. К сожалению, я плохо стартовал и много потерял. К счастью, мне удалось немного отыграться в первом повороте.
Какое-то время я надеялся на третье место, но после пит-стопа я оказался в десяти секундах позади другой машины и все надежды испарились.
Что касается борьбы с Шарлем Леклером, то в конечном счете для команды не так важно, кто из пилотов финиширует третьим, а кто четвертым. Важно то, что мы смогли добиться хорошего результата и многому научились", — рассказал Хэмилтон.
