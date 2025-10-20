Андреа Стелла: «Ферстаппен в борьбе за титул — заглавными буквами. Я очень четко сказал это в Баку»

Для меня загадки в этом нет. И мы знаем, что Макс становится очень серьезным кандидатом на победы, если позволяет техника. Так что это не меняет наше понимание ситуации. Это не меняет то, как мы работаем. Нам необходимо извлекать максимум и продолжать выдавать хорошие уик-энды. В этом плане, например, в Баку мы не извлекли максимум, не провели идеальную гонку.