Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зак Браун: «У Пиастри весь уик-энд были проблемы с темпом»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что команда в целом осталась довольна результатами Гран-при США, учитывая события на старте.

«Я рад, что этот уик-энд остался позади. Тем не менее, команда добилась хорошего результата. Как мне кажется, Ландо Норрис не уступал в скорости Максу Ферстаппену, но из-за стратегии “Феррари” и старта Леклера на “софте”, с учетом случившегося в первом повороте, на то чтобы обогнать Шарля у нас ушло какое-то время, который был очень хорош.

У Оскара Пиастри весь уик-энд были проблемы с темпом. Это далеко не лучший для него Гран-при. Хотя его результат в итоге оказался не так плох.

И мои поздравления Максу Ферстаппену. Как и всегда, он был очень быстр. Но да, из-за того что Леклер стартовал на «софте» и отлично проехал первый круг, в итоге у нас ушло какое-то время на то, чтобы его обогнать.

Что касается Оскара, тот в этот уик-энд он просто не чувствовал себя комфортно за рулем болида — машина не работала так, как ему хотелось. Эта трасса не была в числе его любимых треков и в прошлом году, так что да, ему немного не хватало темпа", — рассказал Браун.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера — ?