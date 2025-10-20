Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Жалею ли, что не стартовал на “софте”? Кто знает? Если бы у моей мамы были яйца…»

Пилота «Макларена» спросили на пресс-конференции после Гран-при США о том, не пожалел ли он, что не стартовал в гонке на «софте», как Шарль Леклер.

Источник: Спортс"

Перед ответом Норрис улыбнулся и посмотрел в сторону сидевшего рядом Макса Ферстаппена — победителя заезда.

«Кто знает? Как ты там однажды сказал? Если бы у моей мамы были яйца…».

«То она была бы моим папой?» — ответил пилот «Ред Булл», рассмеявшийся вместе с Ландо.

После финишировавший на втором месте гонщик «Макларена» продолжил:

«Стартуя на “софте”, стартуя с правой стороны решетки, ты получаешь преимущество при входе в первый поворот. После вчерашнего [субботнего спринта с аварией на первом круге], очевидно, я немного волновался. Я не хотел заходить в поворот слишком широко, чтобы вновь не улететь в гравий.

Я решил остаться на внутренней и придерживаться безопасной траектории. Но Шарль хорошо справился и прошел меня [на старте]. После такого кто знает [что было бы, если бы мы оба стартовали на «софте»]?

Думаю, мне было непросто приблизиться к Шарлю. У них был неплохой темп, пока не осталось 10 кругов до финиша. Затем до Макса было еще секунд шесть. Нельзя сказать, что мы сильно отставали или что у них был очень быстрый темп.

Думаю, гонка получилась хорошей. Темп был довольно близким, именно поэтому было трудно обгонять. Мы были быстрее, но ненамного".

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера — ?