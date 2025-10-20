Ландо Норрис: «Жалею ли, что не стартовал на “софте”? Кто знает? Если бы у моей мамы были яйца…»

Перед ответом Норрис улыбнулся и посмотрел в сторону сидевшего рядом Макса Ферстаппена — победителя заезда.
«Кто знает? Как ты там однажды сказал? Если бы у моей мамы были яйца…».
«То она была бы моим папой?» — ответил пилот «Ред Булл», рассмеявшийся вместе с Ландо.
После финишировавший на втором месте гонщик «Макларена» продолжил:
«Стартуя на “софте”, стартуя с правой стороны решетки, ты получаешь преимущество при входе в первый поворот. После вчерашнего [субботнего спринта с аварией на первом круге], очевидно, я немного волновался. Я не хотел заходить в поворот слишком широко, чтобы вновь не улететь в гравий.
Я решил остаться на внутренней и придерживаться безопасной траектории. Но Шарль хорошо справился и прошел меня [на старте]. После такого кто знает [что было бы, если бы мы оба стартовали на «софте»]?
Думаю, мне было непросто приблизиться к Шарлю. У них был неплохой темп, пока не осталось 10 кругов до финиша. Затем до Макса было еще секунд шесть. Нельзя сказать, что мы сильно отставали или что у них был очень быстрый темп.
Думаю, гонка получилась хорошей. Темп был довольно близким, именно поэтому было трудно обгонять. Мы были быстрее, но ненамного".
Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера — ?