Макс Ферстаппен: «Если бы в Зандворте кто-то сказал мне, что я буду бороться за титул, то назвал бы его идиотом»

Пилот «Ред Булл» рассказал во время пресс-конференции после Гран-при США, как бы воспринял несколько гонок назад утверждение о том, что он сможет бороться за титул.

Источник: Спортс"

— Макс, поздравляю с победой. После Зандворта, насколько я понимаю, ты уступал лидеру чемпионата Оскару [Пиастри] 104 очка. Четыре гонки спустя ты отстаешь на 40 очков. Если бы в Зандворте кто-то сказал тебе, что через четыре гонки ты будешь бороться за титул, ты бы поверил?

— Нет. Я бы сказал ему, что он идиот. Но вообще да, мы нашли отличный подход к работе с машиной. Все просто. Конечно, мы использовали обновления, но еще мы лучше поняли болид — поняли, в каких именно областях мы хотели добиться улучшений.

Каждый уик-энд мы стремимся прогрессировать. На некоторых этапах получается выступить лучше, чем на других, но в целом последние несколько уик-эндов все складывается проще, чем в прошлых гонках.

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке.