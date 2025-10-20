Макс Ферстаппен: «Если бы в Зандворте кто-то сказал мне, что я буду бороться за титул, то назвал бы его идиотом»

— Нет. Я бы сказал ему, что он идиот. Но вообще да, мы нашли отличный подход к работе с машиной. Все просто. Конечно, мы использовали обновления, но еще мы лучше поняли болид — поняли, в каких именно областях мы хотели добиться улучшений.