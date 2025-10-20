Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Ферстаппену еще предстоит постараться. Он быстро нагоняет, но осталось всего пять этапов»

За счет победы в Остине Макс Ферстаппен сократил отставание от первого места до 40 очков. Идущий вторым Ландо Норрис уступает напарнику 14 очков.
"Я бы все равно предпочел то положение, в котором нахожусь сейчас, а не то, в котором пребывают те двое. Очевидно, этот уик-энд сложился не так, как я хотел или ожидал.
Все вышло иначе, если сравнивать с прошлыми этапами: в Баку по разным причинам был настоящий кошмар, а в Сингапуре случилось что случилось. Думаю, этот уик-энд получился странным по сравнению с другими.
Стоит ли переживать из-за Ферстаппена? Необязательно. Очевидно, он рядом и быстр, но для меня главное — сконцентрироваться на том, чтобы постараться понять, почему уик-энд получился таким трудным, и попытаться вернуться в прежнюю форму.
Это моя главная задача. Если мы сможем найти былой темп, то результаты сами вернутся.
Очевидно, у Макса был хороший темп в последних гонках, но в конце концов если нам удастся разобраться со своими трудностями и, в частности, в моем случае, найти темп, то у меня нет серьезных опасений.
Конец сезона еще нескоро. Максу еще предстоит постараться. Конечно, он быстро нагоняет, но осталось пять этапов — в таких условиях [40 очков] это не такое уж маленькой отставание. Так что если мы снова обретем темп, то все наладится само собой", — сказал Пиастри.
Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке.