Юки Цунода: «Ферстаппен взял мои настройки перед квалификацией»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался после провала команды в квалификации к Гран-при Сан-Паулу: японец стал 19-м, его напарник Макс Ферстаппен — 16-м.

"Мы внесли изменения перед спринтом, благодаря которым разобрались, как улучшить болид — мы так думали.

Дело в паре вещей. Кроме того, [Ферстаппен] взял настройки, которые я использовал. Не хочу винить свои настройки — думаю, они были нормальными. Проблема в том, что мы не смогли заставить шины работать.

Если говорить о моей стороне боксов, мы поменяли много деталей после спринта, и ощущения в болиде определенно стали лучше. Но возникла другая сложность, достаточно серьезная, и жаль, что мы не смогли воспользоваться шансом", — порассуждал гонщик.

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.

Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть».