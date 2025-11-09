Юки Цунода: «Ферстаппен взял мои настройки перед квалификацией»

"Мы внесли изменения перед спринтом, благодаря которым разобрались, как улучшить болид — мы так думали.
Дело в паре вещей. Кроме того, [Ферстаппен] взял настройки, которые я использовал. Не хочу винить свои настройки — думаю, они были нормальными. Проблема в том, что мы не смогли заставить шины работать.
Если говорить о моей стороне боксов, мы поменяли много деталей после спринта, и ощущения в болиде определенно стали лучше. Но возникла другая сложность, достаточно серьезная, и жаль, что мы не смогли воспользоваться шансом", — порассуждал гонщик.
Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.
Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть».