Тото Вольфф: «Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота»

"Вплоть до последнего повороте он [Кими Антонелли] шел вровень [с Норрисом], вплоть до 0,000 секунды. Кими потерял время только на выходе из последнего поворота.
Мы работали на пределе возможностей, так что да, отрывы оказались минимальными. И да, старт в гонке с внутренней стороны трассы — это не так уж плохо. Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота. Но да, с учетом старта Норриса с поула победить будет очень трудно", — рассказал Вольфф.
Ферстаппен — главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года.