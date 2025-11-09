Ричмонд
Тото Вольфф: «Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах команды в воскресной гонке.

Источник: Спортс

"Вплоть до последнего повороте он [Кими Антонелли] шел вровень [с Норрисом], вплоть до 0,000 секунды. Кими потерял время только на выходе из последнего поворота.

Мы работали на пределе возможностей, так что да, отрывы оказались минимальными. И да, старт в гонке с внутренней стороны трассы — это не так уж плохо. Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота. Но да, с учетом старта Норриса с поула победить будет очень трудно", — рассказал Вольфф.

