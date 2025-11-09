Тото Вольфф: «Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота»

Мы работали на пределе возможностей, так что да, отрывы оказались минимальными. И да, старт в гонке с внутренней стороны трассы — это не так уж плохо. Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота. Но да, с учетом старта Норриса с поула победить будет очень трудно", — рассказал Вольфф.