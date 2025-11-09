Андреа Кими Антонелли: «Старался оставить свободное место Леклеру, но все закончилось столкновением, к сожалению»

Когда я нажал на тормоза, то не мог видеть Оскара, поскольку думал, что он будет тормозить раньше. В любом случае, я пытался не подбираться слишком уж близко, и старался оставить свободное место Шарлю. Тем не менее, все закончилось контактом и я, к сожалению, ударил болид Шарля. При этом мне повезло, что я сумел продолжить гонку, хоть машина и получила повреждения", — рассказал Антонелли.