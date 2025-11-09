Андреа Кими Антонелли: «Старался оставить свободное место Леклеру, но все закончилось столкновением, к сожалению»

Антонелли же продолжил гонку и завершил ее на второй позиции.
"На рестарте я слишком агрессивно нажал на педаль газа, машина немного заскользила, и я потерял импульс. После этого Шарль Леклер оказался справа от меня, а Оскар Пиастри ехал слева.
Когда я нажал на тормоза, то не мог видеть Оскара, поскольку думал, что он будет тормозить раньше. В любом случае, я пытался не подбираться слишком уж близко, и старался оставить свободное место Шарлю. Тем не менее, все закончилось контактом и я, к сожалению, ударил болид Шарля. При этом мне повезло, что я сумел продолжить гонку, хоть машина и получила повреждения", — рассказал Антонелли.
Отчаянная атака Пиастри — полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1».