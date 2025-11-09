Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Кими Антонелли: «Старался оставить свободное место Леклеру, но все закончилось столкновением, к сожалению»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, высказав мнение об инциденте, в котором столкнулся с Шарлем Леклером после контакта с «Маклареном» Оскара Пиастри. Столкновение закончилось сходом гонщика «Феррари».

Источник: Спортс"

Антонелли же продолжил гонку и завершил ее на второй позиции.

"На рестарте я слишком агрессивно нажал на педаль газа, машина немного заскользила, и я потерял импульс. После этого Шарль Леклер оказался справа от меня, а Оскар Пиастри ехал слева.

Когда я нажал на тормоза, то не мог видеть Оскара, поскольку думал, что он будет тормозить раньше. В любом случае, я пытался не подбираться слишком уж близко, и старался оставить свободное место Шарлю. Тем не менее, все закончилось контактом и я, к сожалению, ударил болид Шарля. При этом мне повезло, что я сумел продолжить гонку, хоть машина и получила повреждения", — рассказал Антонелли.

Отчаянная атака Пиастри — полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1».