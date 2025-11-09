Фредерик Вассер: «Леклер превосходно стартовал и мог оказаться на 2-м месте»

Что касается следующих гонок, то очень трудно делать выводы на основе гоночного темпа сегодня. Например, вчера Макс Ферстаппен выбыл из борьбы в первом сегменте квалификации, а сегодня, если бы не прокол колеса, он, возможно, мог победить. Так что смотря на наш темп сложно сказать, чего мы могли бы добиться. Но в сходе Шарль в любом случае не виноват", — рассказал Вассер.