Льюис Хэмилтон о плохих результатах: «Я уже какое-то время живу в кошмаре»

При этом было бы неправильно заявлять, что поводов для позитива нет вообще. По вчерашнему выступлению Шарля Леклера в квалификации видно, что у болида «Феррари» хороший темп. Но сейчас нам приходится бороться, преодолевать трудности. Я верю, что пройдя этот путь в будущем приду к чему-то действительно необыкновенному", — рассказал Хэмилтон.