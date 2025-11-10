Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон о плохих результатах: «Я уже какое-то время живу в кошмаре»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что его не радует отсутствие результатов в последних гонках.

В Бразилии Хэмилтон не сумел добраться до финиша гонки из-за повреждений болида.

"Это кошмар. И я уже какое-то время живу в этом кошмаре. Перехожу от мечты выступать за эту потрясающую команду к нашим кошмарным результатам.

Постоянные взлеты и падения. Это тяжело. Но завтра я снова встану на ноги. Продолжу тренироваться. Продолжу работу с командой. Я очень хотел заработать для команды хорошие очки в этот уик-энд, но я обязательно вернуть, постаравшись стать сильнее, и попробую отыграться в следующей гонке.

При этом было бы неправильно заявлять, что поводов для позитива нет вообще. По вчерашнему выступлению Шарля Леклера в квалификации видно, что у болида «Феррари» хороший темп. Но сейчас нам приходится бороться, преодолевать трудности. Я верю, что пройдя этот путь в будущем приду к чему-то действительно необыкновенному", — рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!