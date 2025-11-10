Ричмонд
«Феррари» опустилась со 2-го на 4-е место в Кубке конструкторов за один уик-энд и проигрывает «Мерседесу» 36 очков

На Гран-при Сан-Паулу «Феррари» заработала лишь шесть очков в спринте, а в основной гонке Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сошли.

Источник: Спортс"

«Мерседес» и «Ред Булл» обогнали Скудерию в Кубке конструкторов за один уик-энд, итальянцы опустились со второй на четвертую строчку.

Команда Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли стала самой успешной в Бразилии наряду с «Маклареном» (43 очка), Макс Ферстаппен принес «Ред Булл» 20 баллов.

На счету немецкой команды 398 очков, австрийцы заработали 366. Коллектив из Маранелло заработал 362 балла — на 36 меньше, чем «Мерседес».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025.

«Феррари» сошла двумя пилотами на Гран-при Сан-Паулу после аварий: болид Хэмилтона получил повреждения на старте, Леклера — на рестарте.