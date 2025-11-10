Ричмонд
Нико Хюлькенберг: «Безумная гонка. Здорово, что у нас получилось»

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен результатом.

Источник: Спортс"

Хюлькенберг выбрал на гонку рискованную стратегию с одним пит-стопом и на втором отрезке проехал на комплекте «софта» 35 кругов. Благодаря чему финишировал 9-м и набрал 2 очка.

«Безумная гонка. При этом я проехал эту дистанцию на уже ранее использованном комплекте “софта”, новым он не был. Так что здорово, что у нас вообще это получилось.

Ближе к концу заезда мы поучаствовали в нескольких интересных сражениях. Борьба была жесткой, но всегда честной. Почему не выбрали шины «хард»? Мы вообще не чувствовали себя комфортно при их использовании", — рассказал Хюлькенберг.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!