Лоран Мекьес: «Ред Булл» не считает, что Ферстаппен мог победить без последнего пит-стопа"

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес высказался о решении позвать Макса Ферстаппена на пит-стоп на 54-м круге Гран-при Сан-Паулу.

Нидерландец, стартовавший с пит-лейн, лидировал на момент остановки. Макс выехал из боксов четвертым и в итоге финишировал третьим.

"Нет, мы не считаем, что можно было победить. Пожалуй, мы никогда не узнаем, на каком месте бы финишировали, но, разумеется, на пит-уолл шли обсуждения. В какой-то момент надо было принять решение, и оно было принято.

Данный выбор предоставил нам очень хороший шанс на подиум, что в итоге и произошло. Может, продлись гонка еще один круг, и получилось бы занять второе место.

Нет, я не считаю, что можно было удержать первую позицию, если просто посмотреть на износ шин", — заявил менеджер.

Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Надо оставаться реалистами. “Ред Булл” будет выкладываться ради побед в гонках до конца сезона».

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!