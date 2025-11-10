Андреа Стелла: «Ферстаппен боролся бы за победу, если бы не ситуация в квалификации»

Но если без шуток, сегодня деградация шин была на очень высоком уровне, и в какой-то момент резины просто не осталось. Мне кажется, в «Ред Булл» понимали, что продление отрезка до финиша — довольно серьезный риск. На мой взгляд, переход на свежий «софт» стал правильным решением.