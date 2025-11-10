Ричмонд
Карлос Сайнс: «Если бы не повреждение машины и медленный пит-стоп, “Уильямс” набрал бы очки»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что набрать очки ему помешало повреждение болида, полученное в начале гонки.

Источник: Спортс"

В результате Сайнс закончил заезд на 13-й позиции.

"На старте меня выдавили… думаю, это был Льюис Хэмилтон с внешней траектории. Я получил повреждение переднего антикрыла, что повлияло на нашу гонку и сказалось на поведении болида.

Из-за повреждения машина потеряла в прижимной силе. Но несмотря на это мы остались в гонке и претендовали на очки. Но затем у нас возникла заминка на пит-стопе, как раз когда мы должны были попробовать обойти соперников за счет «андерката». Но мы продолжали держаться, постоянно находясь совсем рядом — то на 11-й, то на 12-й позиции, на поврежденной машине.

В итоге от попадания в очковую зону нас отделили всего несколько секунд. Если бы не повреждение машины и медленный пит-стоп, я думаю, мы бы набрали очки", — рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!