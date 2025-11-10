Карлос Сайнс: «Если бы не повреждение машины и медленный пит-стоп, “Уильямс” набрал бы очки»

Из-за повреждения машина потеряла в прижимной силе. Но несмотря на это мы остались в гонке и претендовали на очки. Но затем у нас возникла заминка на пит-стопе, как раз когда мы должны были попробовать обойти соперников за счет «андерката». Но мы продолжали держаться, постоянно находясь совсем рядом — то на 11-й, то на 12-й позиции, на поврежденной машине.